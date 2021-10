Ngày 7-10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Châu (SN 1986, trú TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Chống người thi hành công vụ.



Phạm Minh Châu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 4-10, Phạm Minh Châu điều khiển xe máy mang BKS 19B1- 222.52 chở Triệu Minh Hải (SN 1981) đi từ TP Việt Trì đến TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Khi đi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đầu cầu Hạc Trì (xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường), do không có giấy tờ theo quy định nên Châu đã điều khiển xe đi vào đường ngược chiều để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Phát hiện hành vi trên, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Châu không chấp hành mà cố tình phóng qua chốt kiểm soát và bỏ chạy theo quốc lộ 2A hướng về phía TP Vĩnh Yên. Trong quá trình bỏ chạy, 2 người đã tách ra làm 2 hướng để lẩn trốn. Trong đó, Triệu Minh Hải bỏ trốn về nhà ở TP Việt Trì, còn Phạm Minh Châu đã phóng xe vào một nhà dân để lẩn trốn.

Ngay sau đó, tổ công tác đã truy tìm được Phạm Minh Châu, yêu cầu Châu quay về chốt kiểm soát dịch để làm việc. Tuy nhiên, Phạm Minh Châu rất lì lợm và ngoan cố, có hành vi giằng co và dùng dao chém lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu thoát.

Ngay sau đó, cả Phạm Minh Châu và Triệu Minh Hải đã bị bắt giữ.