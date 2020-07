Sáng 13-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam Lương Đức Thắng (SN 1985, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) để điều tra tội "Cố ý gây thương tích". Các quyết định và Lệnh bắt để tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết: "Trước khi ra lệnh bắt để tạm giam Lương Đức Thắng, các cơ quan tố tụng quận Tân Phú đã củng cố hồ sơ rất chặt chẽ từ lời khai nhân chứng, lời khai của bị can và nạn nhân. Bên cạnh đó, công an và VKSND quận Tân Phú đã cho thực nghiệm hiện trường, ghi âm, ghi hình toàn bộ quá trình lấy lời khai ban đầu. Tại cơ quan công an, Lương Đức Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội".

Lương Đức Thắng tại công an

Theo kết luận giám định pháp y, cháu Chung Ngọc H. (SN 2016) bị chấn thương sau đầu, chấn thương phần mềm với tỉ lệ thương tật là 8,5%.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chị Chung Thị N. (SN 1996) có con gái là Chung Ngọc H. (SN 2016). Thời gian gần đây, chị N. quen biết và sống chung như vợ chồng với Lương Đức Thắng ở một phòng trọ trên đường Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP HCM).

Khu nhà trọ nơi mẹ con nạn nhân sinh sống

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27-6, Thắng đi nhậu về thấy chị N. la cháu H. nên Thắng dùng tay đánh cháu H. ngã xuống nền nhà. Sau đó, cháu H. đứng dậy thì Thắng tiếp tục dùng tay trái bóp cổ cháu đẩy vào tường, nhấc lên khỏi mặt đất, cháu ngã xuống thì Thắng tiếp tục dùng tay đẩy vào tường.

Bị đánh đau, cháu H. khóc thì Thắng tiếp tục đánh vào mặt và đầu cháu. Chị N. thấy con bị bạo hành nên khóc, lúc này Thắng mới dừng tay rồi bỏ đi. Sau khi clip bị lan truyền trên mạng, UBND phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) đã phối hợp với công an và các cơ quan chức năng tích cực truy tìm nơi ở của hai mẹ con.