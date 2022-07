Sau một tuần xét xử phúc thẩm và nghị án, sáng 5-7, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên y án sơ thẩm, bác kháng cáo của các bên trong vụ "Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý" giữa Công ty Luật Minh Đăng Quang (do luật sư Trần Xoa làm người đại diện) kiện thân chủ là ông Ly Sam (SN 1953, Việt kiều Mỹ) để đòi bồi thường hơn 233 tỉ đồng.



Do bị bác kháng cáo nên ông Ly Sam không có trách nhiệm trả 233 tỉ đồng cho Công ty Luật Minh Đăng Quang. Tuy nhiên, ông Ly Sam phải có trách nhiệm trả 968 triệu đồng phí dịch vụ pháp lý theo hợp đồng mà các bên đã ký kết.

Ngoài không chấp nhận kháng cáo của Công ty Luật Minh Đăng Quang, HĐXX cũng bác kháng cáo của ông Ly Sam yêu cầu toà tuyên bố hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa ông và Công ty Luật Đăng Minh Quang là vô hiệu vì công ty này đã thực hiện đầy đủ theo hợp đồng.

Ông Ly Sam (phải) và người đại diện pháp lý tại phiên tòa năm 2013. Ảnh: PHẠM DŨNG

Trong vụ án này, luật sư Trần Xoa là người bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Sam trong vụ kiện đòi Công ty liên doanh Đại Dương trả khoản tiền trúng thưởng.

Nội dung vụ việc thể hiện: Ông Ly Sam đến CLB Palazzo thuộc Công ty Liên doanh Đại Dương (nằm trong khách sạn Sheraton Sài Gòn) chơi đánh bạc. Ông nạp 300 USD để đánh bạc và thua 299,5 USD. Sau đó, máy thông báo ông thắng 55,5 triệu USD. Ông Sam chơi thêm một ván 5 USD và bị thua nên dừng chơi.

Ông yêu cầu quản lý lập biên bản nhưng quản lý gọi điện cho chủ thì ông này đang ở nước ngoài. Sau đó, phía công ty không chung thưởng nên ông Sam khởi kiện.



Trong đơn khởi kiện, ngoài việc đòi 55,5 triệu USD tiền thắng cược, phía nguyên đơn còn yêu cầu bị đơn bồi thường 3,5 triệu USD tiền lãi trả chậm. Tuy nhiên, phía nguyên đơn chỉ mới nêu yêu cầu mà chưa tạm ứng án phí nên không được tòa án xem xét.



Năm 2013, TAND quận 1 tuyên buộc Công ty Liên Doanh Đại Dương trả thưởng cho ông Ly Sam 55,5 triệu USD, tương đương 1.154,7 tỉ đồng. Ngoài ra, phía bị đơn còn phải đóng án phí 1,2 tỉ đồng.



Quá trình giải quyết vụ kiện đòi tiền trúng thưởng 55 triệu USD, ông Ly Sam rút đơn khởi kiện sau khi tòa sơ thẩm tuyên ông thắng kiện. Đồng thời, ngày 18-11-2013 ông Ly Sam gửi thông báo đến Công ty Luật Minh Đăng Quang và luật sư Trần Xoa về việc ngưng thực hiện hợp đồng tư vấn và tố tụng.



Cho rằng ông Ly Sam đơn phương chấm dứt hợp đồng không do lỗi của bên A, Công ty Luật Minh Đăng Quang do luật sư Trần Xoa làm đại diện đã khởi kiện, yêu cầu ông Ly Sam phải trả 1 tỉ đồng thù lao luật sư và tiền phạt vi phạm hợp đồng hơn 233 tỉ đồng.

Phía ông Ly Sam mừng chiến thắng vào năm 2013. Ảnh: PHẠM DŨNG

Theo HĐXX TAND Cấp cao tại TP HCM, việc nguyên đơn (Công ty Luật Minh Đăng Quang) kháng cáo yêu cầu toà phạt bị đơn (ông Ly Sam) 20% trong tổng số tiền 55 triệu USD, tòa án chỉ giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn yêu cầu của đương sự và chỉ trong phạm vi đơn đề nghị. Trong quá trình giải quyết, các bên có quyền thay đổi yêu cầu và thỏa thuận không trái với pháp luật và đạo đức xã hội.

Do ông Ly Sam rút đơn kháng cáo, đơn khởi kiện và Công ty Đại Dương rút kháng cáo nên TAND TP HCM mới hủy án của TAND quận 1 và đình chỉ vụ án trong vụ đòi tiền thưởng 55 triệu USD từ chơi trò chơi.

Việc ông Sam rút đơn là quyền của các đương sự. Ngoài ra, tòa sơ thẩm cũng đã xác minh tại Cục Thuế TP HCM không thể hiện việc Công ty Đại Dương có chi trả trò chơi trúng thưởng cho ông Sam bất cứ khoản tiền nào. Vậy nên không có căn cứ để cho rằng ông Sam rút đơn để nhận tiền trúng thưởng của Công ty Đại Dương.

Do đó, hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa các bên thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng, không do lỗi của nguyên đơn và bị đơn, cũng không phải do ông Ly Sam không tiếp tục hợp đồng nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của Công ty Minh Đăng Quang.

Từ những phân tích nêu trên, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Công ty Luật Minh Đăng Quang, của ông Ly Sam, tuyên y án sơ thẩm hồi tháng 4.2021 của TAND TP HCM.