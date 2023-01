Ngày 29-1, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM cho biết 4 đối tượng trong nhóm "đi bão" gây náo loạn đường phố sau đêm giao thừa Tết Nguyên đán vừa qua đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận 10 ra quyết định khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng.



Theo đó, công an bắt tạm giam Võ Ngọc Thơ (SN 1997, quê Sóc Trăng), Võ Thanh Toàn (SN 2003, quê Thanh Hóa) và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Đức Minh Hùng (SN 2003, ngụ quận 12), Quách Phú Khang (SN 2006, ngụ quận 11).



Võ Ngọc Thơ (SN 1997, quê Sóc Trăng).

Rạng sáng 22-1, tổ phòng chống đua xe trái phép của Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt phát hiện 1 nhóm ngồi trên khoảng 100 xe máy tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Bắc Hải qua phường 14, quận 10 (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Thành Thái...).



Võ Thanh Toàn (SN 2003, quê Thanh Hóa).

Qua theo dõi, lực lượng chức năng biết được nhóm "quái xế" này đã hẹn nhau trên mạng xã hội để tụ tập "đi bão" sau thời khắc giao thừa.



Nhóm đối tượng bị bắt.

Phát hiện địa điểm nhóm tổ chức tụ tập, tổ phòng chống đua xe trái phép đã tổ chức chặn bắt được 21 phương tiện, 33 đối tượng.

Qua điều tra, Công an Quận 10 xác định Thơ, Toàn, Hùng và Khang tham gia tích cực vào hoạt động "đi bão", gây rối trật tự công cộng.

Clip: Gần 100 "quái xế" tụ tập đi "bão" vào rạng sáng ngày đầu năm mới.

Công an quận 10 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục mở rộng vụ án.