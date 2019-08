Sáng 20-8, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, đo đếm khối lượng gỗ trong vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 692 (xã Cư Yang, huyện Ea Kar) thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar.



Bốn đối tượng (ngồi) bị bắt quả tang phá rừng

Trước đó, đầu tháng 3-2019, nắm được thông tin lâm tặc đang tàn phá rừng có quy mô lớn trên địa bàn huyện Ea Kar, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột và đội đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk bám sát các điểm nóng phá rừng ở huyện Ea Kar.

Đến khoảng 16 giờ ngày 18-8, tổ công tác của 2 lực lượng trên đã vây bắt 4 đối tượng đang cưa hạ 6 cây gỗ lớn, với tổng khối lượng khoảng 60m3 tại tiểu khi 692 do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar quản lý.

Mở rộng kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm hàng chục cây gỗ lớn khác đã bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ và 2 bãi tập kết gỗ nằm ngay bìa rừng. Bãi tập kết này có 47 lóng gỗ đã được xẻ hộp. Tổng khối lượng gỗ mà cơ quan công an thu giữ khoảng 100m3.

Những cây gỗ cổ thụ bị tàn phá

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng bị bắt quả tang khai tên Hoàng Văn Năm (32 tuổi), Ngô Văn Nam (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (35 tuổi) và Phùng Văn Hội (24 tuổi), cùng ngụ thôn 15 (xã Cư Yang). Trong đó, đối tượng Hoàng Văn Năm là thôn trưởng thôn 15.

Bước đầu, đối tượng Hoàng Văn Năm khai được ông Lê Văn Thắng (ở xã Ea Pal, huyện Ea Kar) thuê vào phá rừng. "Bọn em khai thác trong một thời gian dài nhưng không thấy lực lượng kiểm lâm hay chủ rừng gì đến bắt cả" – đối tượng Năm nói.

Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar đã buông lỏng quản lý, để rừng liên tiếp bị tàn phá với quy mô lớn. Rừng bị tàn phá nghiêm trọng nhiều năm qua nhưng lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar vẫn "bình an".

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được

Những cây gỗ có đường kính hơn 1m bị đốn hạ

Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh tình trạng rừng bị tàn phá trên lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar

Dùng trâu vận chuyển gỗ lậu

Sau thời gian dài theo dõi, lực lượng công an đã bắt quả tang đường dây khai thác gỗ lớn

Bãi tập kết gỗ ở bìa rừng

Những lóng gỗ được cưa xe vuông vức

Bãi tập kết gỗ nằm ở bìa rừng nhưng chủ rừng không biết

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã diều lực lượng khác địa bàn phá án