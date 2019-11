Ngày 13-11, thông tin cho biết VKSND Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đối với 3 bị can: Nguyễn Hồng Mai (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (SN 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (SN 1977, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta) cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự năm 2015.



Các bị cáo bị xử lý trong giai đoạn 1 tại phiên toà phúc thẩm đầu tháng 5-2018

Việc khởi tố các bị can này là thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank).

Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên 11 bị can. Theo đó, 8 bị can cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trương Kim Thanh (SN 1979, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương), Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980, nguyên Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank), Lê Thị Quyên (SN 1982, nguyên chuyên viên phòng Quan hệ công chúng, Khối Marketing và quan hệ công chúng - Hội sở chính OceanBank)…

Trong số 11 bị can này, có 3 bị can: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án. Trừ Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 9-11-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại OceanBank.

Qua xác minh ban đầu, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank. Sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỉ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau. OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống/nâng khống. Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỉ đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm, bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng xác định trong vụ án có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự năm 2015.