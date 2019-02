Điều tra lại đường dây môi giới mại dâm 25.000 USD ở TP HCM

17/02/2019 16:23

Ngày 17-2, VKSND TP HCM cho biết đã trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để điều tra bổ sung nhiều tình tiết quan trọng đối với bị can Kiều Đại Dũ (SN 1996, quê Bình Định) về tội "Môi giới mại dâm". Kiều Đại Dũ từng gây xôn xao dư luận khi bị công an bắt giữ do có hành vi điều hành đường dây mại dâm quy tụ nhiều chân dài là các MC, người mẫu, diễn viên có tiếng.



Theo hồ sơ, thời sinh viên, Dũ vừa đi học vừa chạy xe ôm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong những lần chở các chân dài đến khách sạn phục vụ đại gia, Dũ dần quen biết với những người đẹp này.

Kiều Đại Dũ



Sau khi tốt nghiệp đại học, Dũ làm quản lý quán bún đậu mắm tôm cho một người bà con ở quận 12, TP HCM. Thời gian này, Dũ vừa làm quản lý, vừa điều hành đường dây mại dâm quy tụ dàn chân dài có tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, người mẫu.

Kiều nữ bị phát hiện bán dâm cho đại gia



Để các đại gia dễ dàng tiếp cận và chọn lựa người đẹp, Dũ lập trang web kieunu... đăng ảnh các chân dài cùng với giá cả mỗi lần đi khách. Nếu khách ưng ý người nào thì gọi điện, gửi email, sau đó Dũ sẽ điều đào phục vụ tận tình. Ngoài các diễn viên, người mẫu, MC, Dũ còn chiêu dụ các sinh viên có nhan sắc đầu quân cho đường dây của mình.

Với khách quen, sau khi khách nhắn mã số người đẹp, Dũ sẽ lệnh cho các chân dài đến khách sạn nhận phòng và "mây mưa" với khách. Đối với người lạ, Dũ sẽ hẹn ở quán cà phê và dẫn theo các người đẹp để trao đổi. Trong đường dây mại dâm do "tú ông" Kiều Đại Dũ điều hành, mức giá chào hàng dao động từ 300 USD đến 1000 USD/lượt. Đối với chân dài nổi tiếng thì mức giá từ 7.000 USD đến 25.000 USD/lượt.

Ngoài ra, nếu khách có nhu cầu đi sextour, du lịch dài ngày, du lịch nước ngoài thì mức giá tuỳ theo tên tuổi mà có thể đẩy lên gấp 10 lần. Sau một thời gian lập chuyên án, ngày 30-8-2018, Công an TP HCM đã đột kích các khách sạn ở quận 1 và quận 5 bắt quả tang nhiều MC, người mẫu, diễn viên bán dâm cho đại gia.

Phạm Dũng