Điều tra ca sĩ Châu Việt Cường liên quan vụ cô gái 20 tuổi tử vong

05/03/2018 18:04

Chiều 5-3, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) xác nhận công an quận Ba Đình đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội điều tra về cái chết của cô gái Tr.M.H. (SN 1998, quê quán huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) có liên quan đến nam ca sĩ Châu Việt Cường.



Ca sĩ Châu Việt Cường đã bị tạm giữ hình sự để điều tra vụ cô gái 20 tuổi tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ ngày 5-3, công an phường Cống Vị (quận Ba Đình) nhận được tin báo về một đối tượng gây rối trật tự công cộng tại ngõ 2 đường Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị). Ngay sau đó, lãnh đạo Công an phường cử cán bộ xuống hiện trường thì phát hiện 1 thi thể là nữ giới được xác định là chị Tr.M.H..

Qua đó, công an phường Cống Vị đã mời 2 người liên quan là ca sĩ Châu Việt Cường (trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) có dấu hiệu ngáo đá và Ph.Đ.Th. (SN 1981 trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, căn cứ lời khai của 2 người này, sơ bộ xác định khoảng 0 giờ ngày 5-3, 2 người này cùng chị H. và 1 người khác (chưa xác định được) đến khu vực một ngôi nhà tại ngõ 2 Nguyễn Văn Ngọc để sử dụng ma túy. Ca sĩ Châu Việt Cường đã tác động lên cơ thể của chị H., sau đó chị H. tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy trong miệng nạn nhân có nhiều củ tỏi, nhiều khả năng do bị chết ngạt. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Châu Việt Cường để điều tra.

Được biết, cả sĩ Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984.



N.Hưởng