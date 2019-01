Điều tra nhóm trộm 200 cây vàng, phát hiện 11 vụ trộm trị giá 14 tỉ đồng

25/01/2019 11:17

Ngày 25-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ trộm cắp 200 cây vàng tại gia đình ông Đỗ Quang Minh (phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), do Phạm Văn Cửu và Nguyễn Công Hoan gây ra vào tháng 10-2018, do có nhiều tình tiết mới phát sinh.

Số vàng "khủng" mà Công an Ninh Bình thu được tại nhà ổ trộm cắp quê Thái Bình

Theo Công an Ninh Bình, ngày 17-10-2018, cơ quan này đã bắt giữ ổ nhóm trộm cắp gồm 4 người ở tỉnh Thái Bình đã gây ra vụ trộm 200 cây vàng SJC 9999 tại nhà ông Đỗ Quang Minh gồm: Phạm Văn Cửu, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Quang Nguyên và Phạm Ngọc Luyện.

Qua khám xét tại nhà các đối tượng, công an đã thu giữ 112 nhẫn vàng tây, 150 dây chuyền vàng trắng, 225 lắc tay vàng trắng, 75 triệu đồng, 1 khẩu súng và 3 viên đạn chưa qua sử dụng.

Tại cơ quan công an, Cửu và Hoan khai nhận chính là đối tượng đã đột nhập vào nhà ông Đinh Quang Minh, đập phá két trộm cắp 200 cây vàng SJC 9999, sau đó đem đi các tỉnh, thành khác bán lấy tiền tiêu xài, sử dụng ma túy và đánh bạc hết, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình không thu hồi lại được số vàng này.

Trong khi đó, Nguyên và Luyện không tham gia vụ trộm cắp tại gia đình ông Đinh Quang Minh.

Tuy nhiên, mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Ninh Bình xác định trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10-2018, băng trộm cắp trên liên tiếp gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh Bắc Ninh, Nam Định, Phú Thọ, Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Ninh, với tổng giá trị tài sản gần 14 tỉ đồng.

Để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông báo đến công an các tỉnh trên để phối hợp làm rõ.

Đối với số vàng đã thu giữ tại nhà Phạm Văn Cửu, gồm: 112 nhẫn vàng tây, 150 dây chuyền vàng trắng, 225 lắc tay vàng trắng được xác định không phải là vật chứng mà đối tượng đã trộm cắp tại nhà ông Đinh Quang Minh nên công an đã gửi đi giám định để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh