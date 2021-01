Ngày 18-1, Công an phường Phúc La (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ người dân trình báo việc xe ôtô bị đập phá.

Hình ảnh xe của cư dân nghi bị đập phá

Trước đó, ông Nguyễn Thanh T. (SN 1975, trú tại Khu đô thị Xa La) trình báo Công an phường Phúc La về việc xe ôtô của gia đình ông bị đập phá.

Theo ông T., khoảng 23 giờ ngày 16-1, ông đỗ xe ôtô tại khu vực chung cư CT1A tại Khu đô thị Xa La, đến 12 giờ ngày 17-1, khi lấy xe để đi thì ông phát hiện kính cốp sau xe bị vỡ vụn, có dấu hiệu bị đập phá. Tuy nhiên, đồ đạc trong xe không mất gì. "Tôi nghi ngờ người ở khu vực khu chung cư đập phá xe tôi" - ông T. nói.

Cũng theo ông T., khoảng 2 tháng trước, ông có đỗ xe ở ngoài thì có người đến "xin tiền uống nước (ý là bắt nộp tiền trông xe)" nhưng ông không đồng ý vì khu vực ông đang đỗ xe không thuộc phạm vi bãi xe và không được phép thu tiền. Người này sau đó đã có những lời lẽ lăng mạ và cầm gạch đá định đánh ông.

"Tôi làm đơn trình báo và đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Nếu ai đó cố tình phá hoại tài sản thì phải xác minh, xử lý đúng theo quy định của pháp luật, không để tái diễn tình trạng trên gây bất an cho các cư dân" - ông T. đề nghị.

Do đồ đạc trong xe không bị mất nên cư dân nghi ngờ có người cố ý phá hoại

Theo nhiều người dân sống tại Khu đô thị Xa La, trước đây nhiều lần cũng đã xảy ra những sự việc tương tự, xe cư dân để dưới nhưng nhiều lần bị ném rác, vạch sơn, xịt lốp...

"Vấn đề ở đây là không hiểu vì sao chính quyền phường Phúc La lại cho các đơn vị chiếm đường để trông giữ xe, điều này là trái với quy định của pháp luật. Nhiều thời điểm xe đỗ rất nhiều, gây ách tắc, việc di chuyển của các cư dân rất khó khăn" - một cư dân chung cư CT1A Khu đô thị Xa La bày tỏ sự bức xúc.

Nhiều cư dân chung cư CT1A Khu đô thị Xa La bày tỏ sự bức xúc khi chính quyền để cho các bãi xe mọc lên ở những vị trí không được phép

Một cán bộ Công an phường Phú La cho biết đơn vị đã nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Thanh T.. Ngay sau khi nhận đơn, các lực lượng chức năng Công an phường Phúc La đã xuống hiện trường tiến hành rà soát, kiểm tra các camera an ninh xung quanh khu vực hiện trường. Lúc nào có kết quả, Công an phường Phúc La sẽ thông báo các bên liên quan.

"Các cán bộ đang rà soát, nếu có dấu hiệu hình sự thì Công an phường sẽ báo lên Công an quận để tiến hành các bước xử lý tiếp theo" - vị cán bộ Công an phường Phú La cho hay.

Mới đây, Công an quận Hà Đông cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm bảo vệ ở khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) xịt sơn lên hàng loạt xe ôtô để qua đêm ngoài đường mà không gửi vào bãi để điều tra về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".