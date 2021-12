Sáng nay (9-12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đã trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1970, ngụ phường Cam Lợi, TP Cam Ranh).

Quyết định do đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh, ký nêu rõ qua điều tra cho thấy việc bà Nguyễn Thị Kim Phương mua nhà của ông Lê Định là có thật. Bà Phương đã được ông Định giao chìa khóa nhà và không có việc bà phá khóa, đập phá tài sản trong nhà này.

Theo quyết định này, dù bà Phương có hành vi đập phá nhà, thay đổi nguyên trạng nhưng là sửa chữa, làm mới, làm tăng thêm giá trị sử dụng của ngôi nhà, chứ không nhằm mục đích làm hư hỏng hay hủy bỏ căn nhà để người khác không dùng được.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh khẳng định hành vi của bà Phương không cấu thành tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" nên quyết định đình chỉ điều tra đối với bà .

Trước đó, ngày 4-8-2018, Báo Người Lao Động có bài viết "Sửa chữa nhà bị buộc tội hủy hoại tài sản" phản ánh vụ việc nêu trên.

Theo đó, năm 2003, ông Lê Định (Việt kiều) được cha mẹ lập di chúc chỉ định là người quản lý, sử dụng ngôi nhà số 2361 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lợi, TP Cam Ranh.

Ngày 12-4-2013, ông Định ủy quyền cho bà Lê Thị Liêng (người cùng phường Cam Lợi) được quyền quản lý sử dụng nhưng không được thế chấp ngôi nhà số 2361. Việc ủy quyền được Văn phòng Công chứng Trường An (TP Cam Ranh) chứng thực.

Ngày 8-6-2015, ông Lê Định lập giấy sang nhượng nhà và đất số 2361 với giá 700 triệu đồng cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Phương (cùng phường Cam Lợi).

Bà Phương kêu oan tại phiên tòa ngày 3-8-2018

Ngày 27-5-2017, bà Phương cho người vào sửa ngôi nhà mới mua thì bà Liêng đến yêu cầu dừng lại và báo công an. Bà Phương bị Công an TP Cam Ranh khởi tố về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản ". Kết luận định giá tài sản do bà Phương đập phá, sửa chữa nhà gây thiệt hại 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, bà Phương một mực kêu oan vì khi mua, bà không biết ông Định đã ủy quyền quản lý và sử dụng nhà trước đó.

Vụ việc dùng dằng, trả hồ sơ để điều tra rất nhiều lần. Mãi hơn 4 năm mang thân phận bị can, đến nay, bà Phương mới chính thức được đình chỉ điều tra.