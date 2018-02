Dịp Tết, công an bắt 1.646 đối tượng hình sự và cờ bạc

21/02/2018 17:41

Hôm nay 21-2, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác của toàn lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm sau Tết Mậu Tuất 2018 - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Báo cáo tình hình an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết công an các đơn vị, địa phương đã rất chủ động, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Bộ về những nhiệm vụ trọng tâm công tác công an, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Tình hình an ninh trật tự trên toàn quốc dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được đảm bảo; không xảy ra khủng bố, phá hoại, không để bị động, bất ngờ. Theo báo cáo của Bộ Công an, trong dịp Tết đã điều tra, khám phá 222 vụ, bắt 281 đối tượng hình sự, 57 đối tượng ma túy, 1.365 đối tượng cờ bạc, 44 đối tượng có lệnh truy nã. Trong đó, có 2 vụ án nổi bật là vụ sử dụng súng bắn chết người ở Thanh Hóa, vụ án đặc biệt nghiêm trọng sát hại 5 người trong một gia đình ở TP HCM.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, trong nội đô các thành phố lớn và tại các trạm Thu phí BOT, không xảy ra đua xe trái phép…

Lãnh đạo UBND TP HCM khen thưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM sau khi điều tra, khám phá nhanh vụ thảm sát 5 người chết trong dịp Tết Nguyên đán 2018 - Ảnh: Phan Anh

Tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm công tác công an ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Mậu Tuất 2018.

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương khẩn trương ổn định tổ chức, nhanh chóng chỉ đạo triển khai ngay các công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong quý I/2018; tiếp tục đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự sau Tết Nguyên đán... Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông.

Bên cạnh đó, cần tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm những mặt đã làm được, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến và những hạn chế, thiếu sót sau khi kết thúc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm và bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đồng thời, tập trung đấu tranh với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; tội phạm trộm cắp, cướp giật và tệ nạn xã hội, nhất là tại các lễ hội đầu Xuân và trên các tuyến giao thông.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm an ninh trật tự tại các lễ hội đầu Xuân; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tổ chức lễ hội; quản lý chặt các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Thảm sát 5 người ở TP HCM Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trưa 15-2 (tức ngày 30 Tết), người dân sinh sống ở đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) trên đường này có hiện tượng bất thường nên nghi ngờ và báo cho công an địa phương. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt tiến hành phá cửa thì phát hiện bên trong căn nhà có nhiều vết máu. Khi vào bên trong, lực lượng chức năng thấy bà Hồng tử vong trên ghế của ngôi nhà. Công an phát hiện thêm ông Chinh và 3 người con nhỏ đã tử vong ở các phòng ngủ khác nhau. Ngày 16-2, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) để điều tra, làm rõ.

Minh Chiến