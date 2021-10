Ngày 27-10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng, để điều tra về hành vi tàng trữ gần 4.000 viên ma túy.



Đối tượng Nguyễn Như Bình cùng số tang vật ma túy

Hai đối tượng, gồm: Nguyễn Như Bình (SN 1989; trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Phạm Thị Hương (SN 1993; trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).



Đối tượng Phạm Thị Hương khóc nức nở sau khi bị phát giác làm chuyện phi pháp

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 25-10, tại ngã tư giao đường Trần Quang Khải và đường Hai Bà Trưng (phường Đồng Phú, TP Đồng Hới), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Công an TP Đồng Hới, Công an huyện Lệ Thủy triển khai lực lượng bắt quả tang Nguyễn Như Bình và Phạm Thị Hương vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Gần 4.000 viên ma túy do 2 đối tượng Nguyễn Như Bình và Phạm Thị Hương tàng trữ bị thu giữ

Lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của cặp đôi nam nữ trên và thu giữ tổng cộng 20 gói nilon bên trong chứa 3.882 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 2 điện thoại di động, 1 ô tô và một số tang vật liên quan khác.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định.