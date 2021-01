Ngày 18-1, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết đã vận động thành công Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đến cơ quan công an đầu thú. Khoa được xác định là nghi phạm dùng súng bắn vào xe ôtô của Dương Minh Tuyền (biệt danh "thánh chửi" Dương Minh Tuyền, SN 1986, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) rồi bỏ trốn và bị truy nã.

Hồ Văn Khoa tại cơ quan công an

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 4-1, gia đình anh Đào Văn T. (trú tại thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) tổ chức tiệc mừng tân gia. Trong số khách mời có Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Đỗ Văn P. (SN 1994, trú tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện). Khi đến dự tiệc tân gia, Dương Minh Tuyền sử dụng xe ôtô 7 chỗ màu đỏ, nhãn hiệu Zotye T700 (xe do Trung Quốc sản xuất), mang BKS 99A-286.58.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, sau tiệc tân gia, Dương Minh Tuyền đi xe ôtô BKS 99A-286.58 cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke T.A. ở thị trấn Thanh Miện. Xe ôtô của Tuyền đỗ ở khu vực Vườn hoa chéo trên đường trục đường 392 (gần khu vực quán karaoke T.A.).

Đến khoảng 21 giờ 45 phút, khi Nguyễn Văn N. (SN 1995, trú tại phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đang ngồi ở ghế phụ ở trong xe ôtô của Tuyền để sạc pin điện thoại thì thấy 2 thanh niên đi xe máy (kiểu xe Wave), mặt bịt khẩu trang lại gần. Thanh niên ngồi sau xe máy cầm súng dạng bắn đạn hoa cải nhằm thẳng hướng hướng xe ôtô của Dương Minh Tuyền nã đạn. Tuy nhiên, lúc này Tuyền không có mặt trong xe.

Hậu quả, xe ôtô mang BKS 99A-286.58 bị thủng 1 lỗ hình tròn tại cạnh giá để hàng trên nóc xe; cạnh nắp capo bên trái bị bong tróc sơn; không xảy ra thương vong về người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định 2 nghi phạm gây ra vụ nổ súng là Lã Văn Linh (21 tuổi, trú xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Hồ Văn Khoa.

Hồ Văn Khoa có nhiều hình xăm kín người

Chiều 6-1, cơ quan công an đã triệu tập Lã Văn Linh lên làm việc, còn Khoa bỏ trốn. Tại cơ quan công an, bước đầu Linh khai nhận vào tối 4-1, Linh chạy xe máy không biển số từ Hà Nội về thị trấn Thanh Miện đón Khoa.

Sau đó, Linh chở Khoa đến khu vực ôtô của Dương Minh Tuyền đang đỗ gần quán karaoke Tuấn Anh. Đến nơi, Khoa ngồi sau dùng súng bắn 3 phát về phía đầu ôtô của Tuyền. Gây án xong, cả 2 đối tượng bỏ chạy về Hà Nội.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do Dương Minh Tuyền và Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn với nhau từ trước. Hai người này đã nhiều lần chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội.

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền cùng chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Zotye T700

Cả hai hẹn nhau chiều 4-1 về ăn cỗ tân gia nhà Lê Văn Thái (38 tuổi, ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện) và giải quyết mâu thuẫn. Khoa không về được, Tuyền tiếp tục livestream xúc phạm, thách thức Khoa…

Đến ngày 7-1, Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ Gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra vụ việc trên. Do Hồ Văn Khoa bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã bị can này.