Ngày 30-10, tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết ngày 28-10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng đã đồng loạt áp dụng biện pháp nghiệp vụ, triệt phá 5 tụ điểm cờ bạc núp bóng quán game điện tử tại địa bàn huyện Thuận Thành, thị xã Từ Sơn và TP Bắc Ninh.



Lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường tại quán 999 game Động Mạn ở đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh - Ảnh: Công an cung cấp

Trong đó, quy mô nhất là quán 999 Game Động Mạn ở đường Ngọc Hân Công Chúa (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 24 đối tượng người Trung Quốc đang đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá, game thú. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm gần 200 triệu đồng, 16.300 Nhân dân tệ, 540 USD, 500 Won, 4 máy bắn cá, 12 thẻ nạp điểm cùng nhiều tang vật liên quan.

Tất cả các tụ điểm trên đều hoạt động "chui", không có giấy phép kinh doanh, do đối tượng người Trung Quốc câu kết với người Việt Nam thuê địa điểm, đứng tên quản lý.

Đối tượng phục vụ của các quán trên đa phần là người Trung Quốc. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các quán đều đóng kín cửa và trang bị hệ thống camera giám sát. Khi có khách đến đánh bạc, quản lý quán quan sát qua camera và chỉ mở cửa cho khách quen.

Tổng cộng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ gần 250 triệu đồng, 16.300 nhân dân tệ, 540 USD, 500 Won cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phân loại đối tượng để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.