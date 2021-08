Ngày 22-8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ lại Nguyễn Tấn Phát (22 tuổi, sống lang thang) sau khi Phát trốn khỏi khu cách ly ở Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai. Trước đó, Phát bị bắt giữ trong vụ trộm cắp tài sản vào trưa 17-8 tại Công ty Đ.T trên địa bàn phường Hóa An.

Phát được lấy mẫu xét nghiệm thì xác định mắc Covid-19 nên được đưa tới khu cách ly ở Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai để điều trị. Đến sáng 20-8, Phát lợi dụng sơ hở tại khu cách ly trốn ra ngoài.

Nhận tin báo, Công an TP Biên Hòa chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự bố trí lực lượng truy tìm.



Công an bắt giữ lại Phát (ngồi giữa) khi đang bỏ trốn

Đến gần trưa cùng ngày, công an phát hiện đối tượng đang đi bộ ở bãi đất trống gần cầu An Hảo (thuộc địa bàn phường An Bình) nên đã tiến hành đưa đối tượng trở lại khu điều trị.



Bước đầu, Phát khai sau khi trốn khỏi khu cách ly đã đi bộ đến khu vực trên thì bị phát hiện và cũng chưa tiếp xúc với ai.

Do Phát đang mắc Covid-19 nên tạm thời Công an TP Biên Hoà đưa đi điều trị bệnh, sau đó sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định