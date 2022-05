Ngày 10-5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (gọi tắt là Công ty Phú Việt Tín, trụ sở tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).



Theo cáo trạng, Công ty Phú Việt Tín thành lập năm 2008 với thành viên góp vốn là Công ty Phú Việt Tín và Công ty Cao su Đồng Nai. Ngày 22-5-2009, Hội đồng quản trị Công ty Phú Việt Tín họp và ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thuận (SN 1974, quê tỉnh Đồng Nai) giữ chức vụ tổng giám đốc công ty.

Phiên toà xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty Phú Việt Tín bị hoãn do một số vấn đề trong cáo trạng chưa được làm rõ

Ngày 30-10-2013, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định số 3513/QĐ UBND về việc giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1 - C1 theo quy hoạch tại xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất. Dự án dự kiến kéo dài trong vòng 5 năm, với tổng diện tích khoảng 96 ha được chia thành 4 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được Công ty Phú Việt Tín triển khai và thực hiện xong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.



Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín thực hiện dự án giai đoạn 3 với 590 nền đất. Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, ông Nguyễn Thuận trực tiếp chỉ đạo bán đất nền và ký với khách hàng 583 hợp đồng bán nền đất với số tiền hơn 593 tỉ đồng, khách hàng thanh toán trước 95% giá trị hợp đồng nên số tiền thực thu gần 467 tỉ đồng. Trong đó, số tiền nhập quỹ tiền mặt, nộp vào tài khoản của Công ty Phú Việt Tín mở tại ngân hàng hơn 231 tỉ đồng, số tiền ngoài sổ sách do ông Thuận trực tiếp giữ hơn 235 tỉ đồng.

Phùng Thanh Sơn (phụ trách phòng kinh doanh), và một số nhân viên khác sau khi thu đủ tiền của khách hàng thì chuyển tiền lại cho Đào Thị Thùy Trang (thủ quỹ). Sau khi khách hàng ký tên vào hợp đồng và phiếu thu tiền thì nhân viên trực tiếp thu tiền từ khách hàng chuyển hợp đồng và phiếu thu cho ông Thuận ký tên, đóng dấu công ty.

Quá trình thực hiện việc ký hợp đồng, lập phiếu thu tiền bán nền đất khách hàng, ông Thuận đã cấu kết và chỉ đạo Phùng Thanh Sơn, Đào Thị Thùy Trang dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của Công ty Phú Việt Tín trong số tiền hơn 235 tỉ đồng để ngoài sổ sách. Thủ đoạn chiếm đoạt là làm lại hợp đồng, phiếu thu tiền, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền đã thu của khách hàng để lấy khoản tiền chênh lệch.

Ngày 4-7-2019, Công ty Phú Việt Tín phát hiện và làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, đầu năm 2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Thuận, Phùng Thanh Sơn và Đào Thị Thuỳ Trang. Đến đầu năm 2021, cơ quan điều tra ra quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam do các các bị can đã khắc phục 1 phần hậu quả và thành khẩn khai nhận hành vi.

Tại tòa, khi HĐXX xét hỏi thì bị cáo Nguyễn Thuận, Phan Thanh Sơn và Đào Thị Thuỳ Trang trình bày vòng vo, đùn đẩy trách nhiệm. Xét thấy một số vấn đề chưa được làm rõ trong cáo trạng như: Số tiền để ngoài sổ sách, giả chữ ký của khách hàng, bán đất nền khi công ty chưa có chủ trương về giá… nên HĐXX hoãn phiên toà, trả hồ sơ để điều tra lại.