Diễm Phúc bị công an bắt giữ sau thời gian lẩn trốn

Ngày 26-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Diễm Phúc (SN 1981, ngụ tỉnh Khánh Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuối năm 2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phúc nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Tiếp đó, Cơ Quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Thị Diễm Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, bằng mối quan hệ quen biết, tháng 7-2019, chị Yến (SN 1967, trú tại TP Hà Nội) gặp Phúc và nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng 5,3 ha đất nông nghiệp tại xã Tân Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại đây, Phúc "nổ" có quen biết với một số lãnh đạo ở Trung ương và địa phương, trong đó có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, nên cam kết trong vòng 4 tháng sẽ ra sổ đỏ, tương ứng 100m2/thửa.

Đổi lại, Phúc yêu cầu chị Yến phải chuẩn bị 7 tỷ đồng là tiền phí. Tin tưởng, cuối năm 2019, chị Yến đã đưa 2 lần cho Phúc với số tiền tổng cộng 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi hết 4 tháng, Phúc không thực hiện như thỏa thuận ban đầu và cắt liên lạc. Biết mình bị lừa, chị Yến đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định Diễm Phúc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã quyết định khởi tố bị can.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã vừa bắt giữ Phúc khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở phường 3, TP Vũng Tàu. Công an đã di lý Phúc về trụ sở để điều tra.