Ngày 16-10, tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Văn Sáu (SN 1989, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) về tội cố ý gây thương tích.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 11-5-2019, ông Hoàng Văn Báu (SN 1962, trú tại thôn Quang Trung 2, Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên), đi vào lán trại của gia đình mình ở Thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc, thì ghé qua nhà một số người quen chơi và uống rượu say. Thấy vậy, ông Võ Kim Hựu (SN 1974, trú tại Thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc) đã đưa ông Báu về nghỉ tại nhà mình rồi tiếp tục quay lại để nhậu tiếp.

Lê Văn Sáu tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lê Văn Sáu sau khi ăn nhậu tại nhà bà Xanh trú cùng thôn đã đi sang nhà ông Hựu để chơi. Tuy nhiên, trong nhà ông Hựu chỉ có ông Báu đang nằm ngủ tại sàn nhà trong phòng khách và cháu Võ Kim Đức (con trai ông Hựu) đang nằm chơi điện thoại ở phòng ngủ. Thấy vậy, Sáu đã tới đánh thức và trêu đùa ông Báu dậy để nhậu tiếp nhưng ông Báu không dậy mà còn chửi bới.

Sẵn hơi men trong người, lại bị chửi, Sáu đã đi vào nhà bếp lấy một đoạn dây cao su đốt lên, nhỏ giọt vào người và xung quanh vị trí ông Báu nằm. Sau khi hành hạ ông Báu xong, Sáu cầm sợi dây cao su đang cháy đi ra ngoài sân dập tắt, vứt đi rồi bình thản đi về nhà ngủ. Ông Báu sau đó được ông Hựu và người thân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích là 33%.

Tới ngày 20-9-2019, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Sáu về tội: "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, sau khi biết mình bị khởi tố, Sáu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 3-10-2019, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định truy nã số 04 đối với bị can Lê Văn Sáu.

Đến ngày 11-10-2019, trong lúc về thăm nhà, Sáu đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.