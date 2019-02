Đột kích, bắt 2 chị em “trùm” ma túy trước khi trốn sang Anh ngày giáp Tết

02/02/2019 07:43

2 chị em Ngô Thị Xoan và Ngô Thị Hạnh tại cơ quan công an - Ảnh: Bằng Phạm

Ngày 2-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy là 2 chị em ruột: Ngô Thị Xoan (SN 1972, trú khối 15, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) và Ngô Thị Hạnh (SN 1983, trú xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An).

Theo tài liệu của cơ quan công an, 2 chị em Xoan và Hạnh là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Tháng 4-2017, Ngô Thị Hạnh bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù về tội mua bán trái phép 1,1 kg ma túy. Còn Ngô Thị Xoan vào tháng 3-2017, bị công an bắt giữ khi mua 2 bánh heroin đưa về nhà cất giấu để bán kiếm lời. Xoan bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. 2 chị em Xoan được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước, trong thời gian được tạm hoãn thi hành án, cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 11-2018, phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ra quyết định truy nã đối với Ngô Thị Xoan và Ngô Thị Hạnh. Sau nhiều ngày truy tìm, cuối tháng 1-2019, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đột kích vào một nhà trọ ở TP HCM, bắt giữ Ngô Thị Xoan, Ngô Thị Hạnh. Kiểm tra phòng trọ, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ, hành lý, trong đó có các giấy tờ thể hiện các đối tượng đang làm để chuẩn bị xuất cảnh sang Anh.

Ngay sau đó, 2 chị em Xoan và Hạnh đã được cơ quan công an di lý về Nghệ An để xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Ngọc