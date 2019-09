Chiều ngày 15-9, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra trinh sát, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 14-9, Công an huyên Yên Khánh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Ninh Bình) đã triệt xóa một ổ đá gà có quy mô lớn trên địa bàn huyện Yên Khánh.



Ổ đá gà ăn tiền được Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá ngày 14-9 - Ảnh Công an Ninh Bình

Theo đó, vào thời điểm trên, lực lượng công an đã ập vào nhà Phạm Văn Hào (SN 1971, ngụ xóm 2, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), là chủ xới gà, bắt quả tang 91 "con bạc" đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Tại chỗ, công an thu giữ 18 con gà, 5 ôtô, 67 xe máy, 240 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan đến đường dây đá gà ăn tiền.

Qua điều tra, bước đầu Phạm Văn Hào khai nhận, thường mở sới gà vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, Tết. Khi vào sới Hào sẽ thu của mỗi chủ gà 100.000 đồng, còn người vào xem là 20.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Khánh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.