Trưa 27-2, tin từ Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa tổ chức phá thành công chuyên án, bắt giữ 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp, thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan.



Lực lượng chức năng bắt quả tang 12 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian nắm bắt tình hình của các đối tượng, Công an huyện Thạch Hà phát hiện trên địa bàn có một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp bằng hình thức xóc đĩa, hoạt động rất tinh vi do Lê Văn Nam (SN 1968) và con trai là Lê Cao Cường (SN 1990), cùng ngụ TDP 9, thị trấn Thạch Hà cầm đầu.

Quyết tâm phá án, ngày 17-2, Công an huyện Thạch Hà đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ đột kích vào địa điểm đánh bạc tại nhà riêng của đối tượng Nam bắt quả tang 12 đối tượng đang sát phát nhau trên chiếu bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Lê Văn Nam khai nhận tại cơ quan công an (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Và đối tượng Lê Cao Cường tại cơ quan công an (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 300 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 1 xe ô tô 7 chỗ, 1 thiết bị điều chỉnh con vị cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nam được xác định là đối tượng đầu sỏ, ngoài việc tổ chức đánh bạc, Nam còn cho các con bạc vay tiền, thu tiền lãi, lấy tiền hồ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong đó, khởi tố Lê Văn Nam về tội "Tổ chức đánh bạc"; Lê Cao Cường và Trịnh Hoài Nam về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; 9 bị can còn lại khởi tố về tội "Đánh bạc".