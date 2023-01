Trước đó, vào 20 giờ 30 phút ngày 24-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Thuỷ Nguyên bất ngờ ập vào sân nhà Dương Văn Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Hoà Tiến, xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên), bắt quả tang hơn 50 người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép bằng hình thức xóc đĩa.



Những người bị bắt quả tang tại nhà Dương Văn Mạnh ở thôn Hoà Tiến, xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị cắt từ bài tú-lơ-khơ, số tiền 63,9 triệu đồng tại chiếu bạc và hơn 200 triệu đồng trên người các đối tượng, 27 xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Những người bị bắt quả tang tại sòng bạc

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.