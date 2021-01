Ngày 2-1, tin từ Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Lê Văn Lượng (SN 1989; trú tại Vực Trường, Tam Nông, Phú Thọ) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Lê Văn Lượng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 28-4-2020, anh V.M.D. đi giao hàng chuyển phát nhanh tại ngõ B4 tập thể Khương Thượng thì va quệt xe với Lượng. Sau đó, Lượng đã dùng điếu cày đánh 2 phát trúng đầu khiến anh D. ngã gục xuống đường.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã ra can ngăn và đưa anh D. đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định anh D. bị tổn hại sức khỏe 64%.

Căn cứ các tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Lượng về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Lượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 23-10-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lượng. Sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã bắt giữ được Lê Văn Lượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hà Nội.