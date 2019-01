Dựng lại hiện trường vụ án nữ MC bị sát hại dã man

18/01/2019 15:36



Ngày 18-1, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng tỉnh An Giang, bị can Nguyễn Minh Thanh (tự Nhí; SN 1998; ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã thực nghiệm điều tra toàn bộ hành vi "Giết người", "Cướp tài sản" đối với nữ MC xảy ra tại địa phương.



Nguyễn Minh Thanh thực nghiệm lại vụ án

Như Báo Người Lao Động thông tin, vào tối 26-11-2018, Thanh đến nhà người quen tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi dự đám cưới. Tại đây, Thanh gặp và nói chuyện với nữ MC là chị H.T.K.T (SN 1986; ngụ ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Nguyễn Minh Thanh thực nghiệm lại thời điểm cướp xe máy của nạn nhân

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thanh và T. có hẹn nhau ra phần đất trống gần khu vực đám cưới để nói chuyện. Lúc này, do Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng chị T. không đồng ý nên giữa đôi bên có lời qua tiếng lại với nhau. Trong lúc xảy cự cãi, Thanh đã ra tay sát hại dã man chị T. Gây án xong, Thanh lấy điện thoại và xe máy của chị T. đem bán được 3,5 triệu rồi bỏ lên Bình Dương làm thuê. Đến ngày 2-12-2018, Thanh quay về quê mua lại chiếc xe máy rồi mang đến Công an huyện Châu Thành tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



T.Nốt