Sáng 23-10, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Mai Văn Duẩn (SN 2002, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Mai Văn Duẩn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 20-10, chị H.T.L. (SN 1986, trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) đi từ xã Nghi Kiều qua xã Nghi Văn. Đến địa phận xóm 3, xã Nghi Kiều, vì không biết đường nên khi gặp một nam thanh niên đi xe máy màu trắng, chị L. đã dừng lại hỏi đường.

Trong lúc đang chỉ đường cho chị L., nam thanh niên bất ngờ cướp điện thoại của chị L. đang cầm trên tay rồi phóng xe máy bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến 22 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ Mai Văn Duẩn, nghi phạm gây ra vụ cướp. Tại cơ quan công an, Duẩn đã thừa nhận mình là người gây ra vụ cướp điện thoại của chị L..

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.