Ngày 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Thái Như Thịnh (SN 1996; ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nạn nhân là tài xế taxi Trần Văn Hết (SN 1982; ngụ TP HCM).



Đối tượng Thái Như Thịnh

Chiếc ôtô bị Thịnh cướp

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 21-4, Thịnh thuê taxi do ông Hết làm tài xế, chở từ TP HCM về TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với giá 3 triệu đồng. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, khi xe chạy trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang thì Thịnh yêu cầu ông Hết dừng xe để đi vệ sinh.



Khẩu súng Thịnh dùng để gây án

Lúc này, ông Hết cũng xuống xe thì bất ngờ bị Thịnh rút súng ra khống chế để cướp taxi. Biết gặp phải kẻ gian, ông Hết liền tri hô thì Thịnh nổ 2 phát súng khiến ông Hết bỏ chạy.

Sau đó, Thịnh chạy xe đến thị trấn Thứ 11, huyện An Minh rồi bỏ lại xe tại một khu dân cư để đi vào nhà người thân gần đó. Đến trưa cùng ngày, biết không thoát khỏi lưới pháp luật, Thịnh đã đến Công an huyện An Minh đầu thú, đồng thời giao nộp chiếc ôtô vừa cướp được, 1 khẩu súng quân dụng và 10 viên đạn.

Hiện trương nơi xảy ra vụ cướp

Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an huyện Tân Hiệp, nơi xảy ra vụ án, để điều tra. Tuy nhiên, do tính chất vụ án vượt thẩm quyền, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp đã chuyển đối tượng và hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xử lý theo quy định.