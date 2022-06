Ngày 18-6, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa phá thành công đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 22 nghi can để điều tra các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang bong88.com do Phan Minh Hoàng (SN 1979), trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cầm đầu. Dưới Hoàng có nhiều đại lý cấp 1, trong đó có Lê Ngọc Minh (SN 1990) quê TP Vinh, Nghệ An, hiện sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đặng Hùng Dũng (áo vàng) cùng các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc - Ảnh: Công an cung cấp

Cuối tháng 5-2022, công an TP Vinh phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ ông trùm Phan Minh Hoàng cùng các đại lý và con bạc, trong đó có 6 đối tượng trú tại TP Vinh, 13 đối tượng trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 3 đối tượng trú tại tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng có nghi vấn liên quan đến giao dịch đặt cược và thanh toán thắng/thua.

Theo cơ quan công an, các con bạc được cung cấp tài khoản con từ siêu tổng đại lý cá cược trên trang bong88.com của Phan Minh Hoàng hoặc các tài khoản tổng cấp dưới của đại lý. Hạn mức tài khoản là từ 20.000-30.000 điểm, giá quy đổi mỗi điểm từ 8.000-10.000 đồng tùy theo đại lý, số tiền thắng hoặc thua sẽ được thanh toán vào chiều thứ 2 hàng tuần.

Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 12-2021 đến ngày 25-5-2022 với tổng số tiền là hơn 1.000 tỉ đồng.

Được biết, trong số những đối tượng bị bắt giữ có Đặng Hùng Dũng (SN 1991, trú phường Quang Trung, TP Vinh), hay còn gọi là Dũng Verratti từng là "chân sút" nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ. Dũng được xác định là một trong những đối tượng tham gia điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỉ vừa bị triệt xoá này.