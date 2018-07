Đường dây đánh bạc ngàn tỉ của 2 "ông trùm": Doanh thu gần 10.000 tỉ đồng

18/07/2018 17:31

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 18-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.



Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh - Ảnh: Huy Thanh

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng số 105 bị can về 7 tội danh trên, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn. Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online, và Nguyễn Văn Dương, chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC, cầm đầu, gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ này là hơn 3.709 tỉ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là hơn 4.713 tỉ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.475 tỉ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.655 tỉ đồng.

2 "ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam (phải)

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là hơn 1.343 tỉ đồng. Qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an; và Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.

Ng. Hưởng