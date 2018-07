Dượng rể giao cấu làm cháu gái 16 tuổi sinh con rồi trốn lên Bình Phước

14/07/2018 11:12





Ngày 14-7, thông tin từ Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long),cho biết vừa bắt giữ được Nguyễn Tấn Phát (48 tuổi, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo quyết định truy nã về tội "Giao cấu với trẻ em".

Trước đó, vào tối 13-7, Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an huyện Long Hồ đã bắt giữ Phát khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước và sống bằng nghề phụ hồ trong một công trình xây dựng. Ngay trong đêm, Phát đã được di lý về Công an huyện Long Hồ. Qua làm việc, Phát không thừa nhận hành vi của mình, nhưng với những chứng cứ xác thực, công an đã ra quyết định tạm giam Phát để tiếp tục điều tra.

Nguyễn Tấn Phát tại công an. Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng giữa tháng 9-2017, bà T.T.H. (72 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) thấy cháu nội mình là em D.T.K. (sinh năm 2002) có dấu hiệu lạ nên dẫn đến một phòng khám thì phát hiện K. đã mang thai được 15 tuần. Sau đó, bà H. dẫn cháu nội đến công an trình báo để tìm người xâm hại K. Theo lời K. thì chính Phát (dượng rể, chồng của dì K.) là người dụ dỗ mình quan hệ nhiều lần dẫn đến có thai. Tuy nhiên, khi làm việc với công an, Phát không thừa nhận hành vi trên và sau đó trốn khỏi địa phương.

Đến tháng 3-2018, K. hạ sinh một đứa con gái thì cơ quan công an đã cho giám định ADN của Phát và con gái K. Kết quả giám định kết luận, Phát chính là cha ruột của con gái K. Do hoàn cảnh khó khăn nên bà H. đã giao con của K. cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long nhận nuôi.

Đến ngày 6-6, Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án và truy nã đối với Nguyễn Tấn Phát về tội "Giao cấu với trẻ em".

Ca Linh