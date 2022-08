Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Sang (SN 1997; ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để làm rõ về hành vi giết người.



Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin ban đầu, ông Dương Văn Ơn (SN 1950; ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đến sống chung như vợ chồng với bà Lê Thị Bích (mẹ ruột Sang) được khoảng 6 năm nay tại phường Bình Đức, TP Long Xuyên.

Khoảng hơn 10 giờ ngày 28-8, bà Trần Thị Thu (bà ngoại Sang) nghe tiếng Sang la "chết rồi, chết rồi" và thấy Sang đang cầm dao đâm ông Ơn nên chạy đến can ngăn nhưng không được.

Đối tượng Sang

Bị đâm nhiều nhát, ông Ơn bỏ chạy ra ngoài đường và gục chết tại bụi chuối gần đó. Sang lấy xe máy của cậu ruột chạy đi nhưng sau đó được mẹ đưa đến công an phường đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận do bị ông Ơn la rầy vì nhậu nhiều nên bực tức, dẫn đến hành vi giết người.