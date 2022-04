Ngày 22-4, Công an thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Hoài Bảo (22 tuổi; ngụ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) do có hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



Đối tượng Trần Hoài Bảo. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Theo hồ sơ vụ án, vào đầu năm 2021, Bảo quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với em H.T.C.T (15 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải) qua mạng xã hội.

Sáng 19-4, em T. gọi điện thoại cho Bảo nói là muốn uống trà sữa nên Bảo đi mua và mang đến nhà em T.

Lợi dụng lúc không có người thân của em T. ở nhà, Bảo đến giường ngủ của em T. trò chuyện, sau đó thực hiện hành vi giao cấu.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của T. đi làm về thấy con gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi. T. kể lại toàn bộ sự việc nên mẹ T. đến trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận vào ngày 18-4 cũng thực hiện hành vi giao cấu với em T. tại nhà.