Ngày 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Vũ Linh (SN 1993; ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) - đối tượng có lệnh truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Vũ Linh

Theo thông tin, Linh làm nghề thu gom lươn giống để bán lại cho người nuôi. Tháng 7-2020, Linh đăng hình ảnh và clip những con lươn giống của mình lên mạng xã hội để khách hàng tham khảo, ai thích sẽ đặt mua về nuôi.

Sau đó, nhiều người đã đặt hàng mua lươn giống của Linh. Lúc này, Linh đền nghị những người trên chuyển khoản tiền mua lươn vào tài khoản của mình; đồng thời hứa từ 7-10 ngày sau sẽ giao lươn giống cho khách.

Đến ngày hẹn, Linh không đủ khả năng giao lươn giống cho khách nên chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng của những người đã chuyển khoản rồi bỏ trốn. Ngày 31-12-2020, Linh bị Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Linh đã đi nhiều nơi để sinh sống, nhờ người quen làm giả căn cước công dân để dễ dàng di chuyển và trốn truy nã.

Khoảng 10 giờ ngày 25-9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ Linh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà trọ tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện đối tượng Nguyễn Vũ Linh đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho Công an huyện An Phú để phục vụ công tác điều tra, xử lý.