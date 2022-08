Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Minh Sanh (SN 1994; ngụ thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới) về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Hủy hoại tài sản".

Hồ Minh Sanh

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 2-7, sau khi sử dụng ma túy, Sanh đứng trước cửa nhà của mình. Lúc này, Sanh thấy xe cứu thương chạy ngang thì liền nhặt viên gạch rồi ném bể kính chắn gió xe, sau đó bỏ đi.

Cán bộ công an ghi lời khai Hồ Minh Sanh

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Sanh tiếp tục vào nhà của một người dân cùng xóm lấy xe máy trị giá khoảng 12 triệu đồng rồi điều khiển đi mua thức uống. Mua xong, Sanh khởi động nhưng xe không nổ máy nên nhặt khúc gỗ đập vỡ mặt nạ xe, sau đó dùng quẹt lửa đốt luôn xe máy.



Sáng hôm sau, cơ quan công an mời Sanh lên trụ sở làm việc. Tại đây, Sanh khai nhận do ảo giác sau khi sử dụng ma túy nên đã thực hiện những hành vi trên.