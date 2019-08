Ngày 30-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Tuấn (SN 1982; ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".



Gã xe ôm Nguyễn Minh Tuấn tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới. Ảnh: Nguyễn Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 20-8, Tuấn điều khiển xe máy chở một người khách đến khu vực chợ Nhỏ thuộc ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới. Lúc này, Tuấn dựng xe cặp lề đường đứng đợi tìm khách mới để chở thì phát hiện bà Trần Thị Kim Tuyến (SN 1966; ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đi từ trong chợ ra, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng 18k. Thấy vậy, Tuấn nảy sinh ý định cướp giật sợi dây chuyền của bà này bán lấy tiền tiêu xài.

Đây là tang vật vụ án. Ảnh: Nguyễn Đệ

Khi bà Tuyến lấy xe chạy về nhà, Tuấn điều khiển xe máy bám sát theo. Khi cả 2 đi đến đoạn đường vắng thì Tuấn áp sát xe bà Tuyến, giật đứt dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy. Nghe tiếng nạn nhân tri hô, một số người dân ở khu vực này đuổi bắt được Tuấn rồi giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do nhiều ngày liền bị ế khách quá nên mới nảy sinh ý định làm liều để có tiền tiêu xài cũng như lo cho gia đình. Đây là lần đầu tiên gã xe ôm này vi phạm pháp luật.