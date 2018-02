Gây tai nạn chết người, cán bộ công an tháo biển số giả, đổ lỗi cho người khác

19/02/2018 18:21

Thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn hôm 18-2 - Ảnh:Vietnamnet

Ngày 19-2, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang điều tra vụ một cán bộ thuộc Trung tâm huấn luyện thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều khiển ô tô đeo biển số giả gây tai nạn chết người.



Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 16-2 (mùng 1 Tết), ông Phạm Cao Hoàng điều khiển ô tô hiệu Vios mang BKS 38A-003.85 lưu thông trên Quốc lộ 15A. Khi qua xã Phú Lộc đã tông trúng ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, ở xã Phú Lộc) đang đi xe đạp. Hậu quả, ông Ngụ ngã xuống đường bị tụ máu não, được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế Hoàng đã xuống xe, tháo biển số giả và đổ lỗi cho người khác gây ra vụ tai nạn.

Tài xế Hoàng khai báo ở cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Nhận được thông tin, Công an huyện Can Lộc sau đó lập biên bản, đưa người và phương tiện về trụ sở làm việc.

Đến chiều ngày 18-2, Công an huyện Can Lộc phối hợp với chính quyền địa phương thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn nhưng bị người dân phản đối vì cho rằng ô tô đặt sai vị trí để thực nghiệm và không có người lái xe gây ra tai nạn.

Đến sáng ngày 19-2, Công an huyện Can Lộc tiếp tục đưa lái xe đến thực nghiệm hiện trường nhưng rất đông người dân lại dựng rạp tại hiện trường để phản đối.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Can Lộc điều tra, làm rõ.

Hải Vũ - Lam Hồng