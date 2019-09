VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm liên quan đến vụ giao đất ở 15 Thi Sách (TP HCM) cho doanh nghiệp của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam).



Ông Nguyễn Hữu Tín (bìa trái) cùng 2 cựu thuộc cấp Đào Anh Kiệt (giữa) và Trương Văn Út (bìa phài) - Ảnh: Bộ Công an

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM), Đào Anh Kiệt (nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP HCM), Nguyễn Thanh Chương (nguyên trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP HCM), Trương Văn Út (nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cáo trạng thể hiện Phan Văn Anh Vũ lợi dụng danh nghĩa công ty là tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo Bộ Công an đã ký nhiều văn bản, hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để được thuê, giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an. Sau khi được UBND TP HCM cho thuê nhà đất số 15 Thi Sách, Vũ "nhôm" đã hợp tác triển khai thực hiện dự án nhằm mục đích thu lợi cá nhân.

Ông Nguyễn Hữu Tín là người ký các văn bản giao đất cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 khu đất số 15 đường Thi Sách để xây dựng khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ.

Cụ thể vào tháng 6-2015, ông Tín là người ký quyết định chấp thuận cho Công ty Bắc Nam 79 thuê khu đất hơn 2.300 m2 tại số 15 Thi Sách. Quyết định này yêu cầu công ty không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến tháng 12-2015, ông Nguyễn Hữu Tín ký tiếp văn bản công nhận Công ty Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư dự án trên và hướng dẫn công ty này liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện những thủ tục triển khai dự án.

Tháng 5-2016, UBND TP HCM chấp thuận đầu tư dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ do Công ty Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư. Trong đó cho phép chủ đầu tư xây dựng tòa nhà 18 tầng để làm thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng, căn hộ...

Các bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út đã tham mưu cho bị can Nguyễn Hữu Tín ký ban hành chủ trương, quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định. Hành vi của các bị can đã làm Nhà nước thất thoát số tiền 6,777 tỉ đồng do Công ty Vũ "nhôm" được hỗ trợ trái pháp luật và hơn 800 tỉ đồng giá trị tiền sử dụng đất. Ngoài ra, các bị can đã tạo điều kiện cho Vũ "nhôm" và các đối tác xây dựng công trình cao 18 tầng, bán và cho thuê thu hơn 1.000 tỉ đồng.