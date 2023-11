Ngày 24-11, Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết đã có quyết định gia hạn thời gian tạm giữ đối với hai tài xế điều khiển xe ô tô hạng sang tông nhau qua lại trên địa bàn vào tối 20-11.



Trước đó, ngày 21-11, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 tài xế này để làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

2 tài xế làm việc với cơ quan điều tra

Tối 20-11, Công an TP Bà Rịa nhận được nguồn tin báo về việc tài xế xe ô tô cố tình tông trực diện vào xe khác nên tiến hành xác minh.



CLIP người dân ghi lại một phần vụ việc

Một clip cũng ghi lại một phần diễn biến vụ việc. Theo đó, tài xế xe Lexus liên tục lùi xe lấy đà, ít nhất 2 lần nhấn ga, tông trực diện vào một chiếc ô tô 5 chỗ do một phụ nữ điều khiển khiến chiếc ô tô 5 chỗ bị đẩy lùi vài mét, đầu xe hư hỏng, két nước bị vỡ.

Công an xác định ô tô biển số 60A 86.048 do P.H.B.T (nữ, 31 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển và ô tô biển số 72A 34.335 do N.Đ.K (nam, 41 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) điều khiển nên mời cả 2 lên làm việc.

Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận có mối quan hệ quen biết nhau từ trước nên hẹn nhau tại một quán trà sữa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Ở quán trà sữa, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau rồi cùng điều khiển xe rời khỏi quán. K. điều khiển xe chạy trước, còn T. lái xe đi theo phía sau.

Chiếc Lexus bị hư hỏng sau cú tông trực diện

Khi đi đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, TP Bà Rịa, T. đã điều khiển ô tô tông vào đuôi ô tô của K.. Do còn bực tức chuyện mâu thuẫn tại quán, T. tông thêm 2 lần.

Vì bị tông nên K. quay đầu xe, liên tục tông trực tiếp vào đầu xe của T. Sau đó, cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả 2 xe ô tô bị hư hỏng.