Sau một ngày xét xử và nghị án, tối 18-4, TAND TP HCM công bố mức hình phạt đối với 12 bị cáo là thành viên tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", có cơ quan "đầu não" ở nước ngoài.

Tòa sơ thẩm phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Xuân 13 năm tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Cáo buộc cùng tội danh, HĐXX phạt 11 bị cáo còn lại mức án từ 3-12 năm tù; gồm: Nguyễn Thanh Xoan, Lương Thị Thu Hiền, Trần Văn Long, Y Hon Enuol, Y Tup Knul, Y Phương Ding Riêl, Nguyễn Minh Quang, Đỗ Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng, Lê Ngọc Thành, Phạm Hổ.

Ngoài ra, tất cả bị cáo phải chịu quản chế 2 hoặc 3 năm.



Các bị cáo tại tòa sơ thẩm

Bản án xác định tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" thành lập ở nước ngoài từ năm 1990, do Đào Minh Quân cầm đầu.

Từ năm 2018, Bộ Công an khuyến cáo đây là tổ chức khủng bố; tham gia, tuyên truyền hay xúi giục người khác tham gia; tài trợ, nhận tài trợ… là việc làm vi phạm pháp luật. Cá nhân sai phạm chịu xử lý theo luật pháp Việt Nam.

Gia nhập "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", 12 bị cáo nêu trên móc ngoặc, mở rộng hoạt động ở nhiều địa phương.

HĐXX nhận định hành vi các bị cáo gây ra thuộc trường hợp nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; tác động trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị tại nhiều tỉnh, thành phố; ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển bền vững của chính quyền nhân dân.

Tại TP HCM, Trần Thị Ngọc Xuân dụ dỗ, hướng dẫn nhiều người cùng đăng ký gia nhập. Bị cáo Xuân cũng bàn bạc, trao đổi với đồng phạm in ấn, phát tán tài liệu (20 cuốn Hiến pháp Đệ III VNCH…). Quá trình hoạt động, Xuân nhận 300 USD, 400 đô la Canada và hơn 3 triệu đồng.

Ở tỉnh Đắk Lắk, Y Hon Enuol cùng Y Tup Knul đăng ký trở thành thành viên tổ chức qua internet. Sau đó, hai bị cáo rủ rê thêm nhiều người thân. Quá trình hoạt động, hai bị cáo phát tán nhiều tài liệu, mua sắm vật liệu làm cờ ba sọc đỏ. Y Hon Enuol lập danh sách 142 người thực hiện "trưng cầu dân ý".

Từng hai lần tham gia tổ chức phản động FULRO, bị cáo Y Tup Knul bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết". Sau đó, cơ quan công an đình chỉ điều tra, trả tự do cho Y Tup Knul theo chính sách khoan hồng.

Dù vậy, với ý định chống phá quyết liệt và bị người khác lôi kéo, bị cáo vẫn tham gia "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Còn Y Hon Enuol hành động như vậy vì nghe lời hứa cấp nhà, đất, có tiền viện trợ.

Đối với Đào Minh Quân - "tổng thống" tự xưng của ""Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", Bộ Công an ra quyết định truy nã về tội "Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".