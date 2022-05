Ngày 19-5, một lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết công an vừa giải cứu các nạn nhân nữ tại một cơ sở massage trên địa bàn, đồng thời tạm giữ hình sự 4 nghi can về các hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản.



Nhóm nghi can bị tạm giữ hình sự

Các đối tượng bị tạm giữ, gồm: Ngô Văn Hòa (SN 1995, quê tỉnh Vĩnh Phúc), Dương Văn Đức (SN 1996, quê tỉnh Gia Lai), Vũ Văn Mạnh (SN 1995, quê tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Đức Phú (SN 1992, quê tỉnh Vĩnh Phúc).

Thông tin ban đầu, Công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát nhận được tin cầu cứu từ mạng xã hội nên đã đến kiểm tra hành chính cơ sở massage O.T nằm trên khu phố 1, phường Thới Hòa.

Tại đây, công an phát hiện người tại cơ sở này có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Qua làm việc, các đối tượng khai ngày 15-5, Hòa cùng Phú, Đức, Mạnh đi đến cơ sở massage H.H (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) để đưa chị Đ.T.T.N (SN 2005, quê tỉnh Kiên Giang) và N.T.Y.N (SN 2006, quê tỉnh Trà Vinh) đang làm nhân viên tại đây về cơ sở massage O.T làm việc với giá 82 triệu đồng.

Khi về đến cơ sở massage này, các đối tượng đánh, đe dọa, ép 2 nhân viên trên viết giấy nợ số tiền 50.000.000 đồng/1 người và ký hợp đồng lao động 3 tháng nếu tự ý nghỉ sẽ bị bồi thường số tiền 20.000.000 đồng.

Làm việc với công an, chị Y.N. và T.N cho biết trước đó do vào thế bị động nên phải mượn tiền của các chủ massage cũ. Số tiền 82.000.000 đồng là tiền mua đi bán lại của các chủ trước nhưng nạn nhân phải trả.

Qua làm việc tại cơ sở massage O.T, Cơ quan điều tra còn xác định vào ngày 14-5, đối tượng Phú còn yêu cầu nhân viên H.T.T.D (SN 2008, quê tỉnh Sóc Trăng) viết giấy nợ số tiền 71.000.000 đồng, và ngày 15-5, Phú tiếp tục yêu cầu nhân viên N.T.T.T (SN 2007, quê Bình Dương) viết giấy nợ số tiền 21.000.000 đồng.