Giải cứu bé gái 2 tháng tuổi bị cha ruột ngáo đá ôm tử thủ

07/02/2019 20:53

Tối 7-2 (mùng 3 Tết), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết đang tạm giữ Trần Văn Tú (SN 1990; ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) để lấy lời khai, làm rõ hành vi ôm con gái 2 tháng tuổi cố thủ, gây nguy hiểm cho cháu.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân sống ven Quốc lộ 1 - đoạn gần vòng xoay Nguyễn Văn Linh thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh - thấy Tú ôm bé gái đi lang thang, tay cầm dao, có biểu hiện bất thường.

Người dân khuyên răn thì Tú vung dao loạn xạ, tự kề dao ngay cổ mình và ôm chặt bé gái. Thấy nguy hiểm cho cháu nên người dân gọi điện báo công an. Cháu bé chính là con của Tú, chỉ mới 2 tháng tuổi.

Trần Văn Tú tại cơ quan công an



Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Bình Chánh đã kịp thời có mặt. Khi công an thuyết phục thì Tú lại kề dao vào cổ mình, thách thức nếu công an xông đến sẽ tự sát.

Thượng tá Trần Đức Thắng, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ việc. Một lúc sau, Tú ôm con đi vào một quán cà phê dọc Quốc lộ 1 tử thủ.

Tại đây, Tú cầm ly đập vào đầu mình rồi cầm dao, ôm chặt con. Suốt 2 giờ, Tú ngoan cố ôm chặt con và nói muốn đến công an trình bày lý do. Lực lượng công an đã bố trí một dân phòng địa phương dùng xe máy chở Tú đến Công an xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Khi đến trụ sở công an, Tú tỏ thái độ lỳ lợm, vẫn cầm dao, không chịu buông con và đề nghị được trình bày, yêu cầu công an cam kết không bắt giữ mình. Sau hơn 5 giờ xảy ra sự việc, lực lượng công an nhân lúc Tú sơ hở đã tước dao, khống chế anh ta và giải cứu cháu bé.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Tú bị ngáo đá. Theo công an, Tú vốn là trẻ mồ côi và lớn lên từ cô nhi viện. Hiện Tú không nghề nghiệp ổn định và tại thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của anh ta đã đi đâu không rõ.

Phạm Dũng