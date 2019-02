Giám định mẫu máu của phó phòng ngân hàng đâm chết bố, chém mẹ và em gái

17/02/2019 10:18

Ngày 17-2, đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đề điều tra về tội "Giết người".

Sau khi gây án, nghi phạm Trương Mạnh Tuấn bị thương phải nhập viện cấp cứu

Cũng theo đại tá Nam, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra có giám định nước tiểu của đối tượng Trương Mạnh Tuấn nhưng không phát hiện chất ma túy. Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành lấy mẫu máu của Tuấn gửi đi Hà Nội làm giám định xem đối tượng này có sử dụng chất ma túy khi gây án hay không, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 10-2, Trương Mạnh Tuấn bất ngờ cầm dao xông vào nhà đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người bố mình là ông Trương Cảnh H. (SN 1958) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tuấn sau đó tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát vào mẹ và em gái ruột đang mang thai khiến cả 2 người trọng thương.

Sau đó, Tuấn cầm dao, điều khiển xe ô tô bỏ trốn. Khi tới Khu Công nghiệp Nam Cấm, xe ôtô của Tuấn tông vào cột đèn bên đường, Tuấn xuống xe bỏ chạy.

Sau khoảng 5 giờ truy bắt, lực lượng công an phát hiện Tuấn bị thương nằm ở gần bờ sông trong tình trạnh không mặc quần áo, cách xe ô tô của Tuấn khoảng 2 km. Khi công an tiếp cận, Tuấn có biểu hiện hoảng loạn tinh thần.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Tuấn khai vào chiều ngày 8-2 (mùng 4 Tết) Tuấn đi họp lớp với bạn học cũ. Tại quán karaoke, Tuấn có sử dụng ma túy dạng cỏ Mỹ. Sau khi sử dụng, Tuấn có biểu hiện mất kiểm soát, tối ngày 10-2, Tuấn bất ngờ cầm dao truy sát cả gia đình.

Trương Mạnh Tuấn là phó phòng kinh doanh một ngân hàng lớn có chi nhánh tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Tuấn đã có vợ và con 3 tuổi. Vợ và con Tuấn may mắn trốn được khỏi cuộc truy sát khi phát hiện chồng có biểu hiện bất thường.

Tin - ảnh: Đức Ngọc - Nghĩa Đàn