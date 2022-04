Chiều 25-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Nam Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện khám xét nơi làm việc của Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định, và 4 cán bộ của trung tâm để điều tra do liên quan đến vụ kit test của Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).



Lực lượng Công an tỉnh Nam Định có mặt tại trụ sở CDC Nam Định để thực hiện tống đạt các quyết định, thực hiện lệnh khám xét chiều ngày 15-4

4 thuộc cấp của ông Lưu cùng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch- Tài Chính, Trưởng khoa Dược và Phó khoa Xét nghiệm.

Lệnh khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định, và các thuộc cấp đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn trước đó.

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam, Công an tỉnh Nam Định cũng đã phong tỏa trụ sở của CDC tỉnh Nam Định ở đường Phù Nghĩa, TP Nam Định để phục vụ việc khám xét phòng làm việc của các bị can. Đến 19 giờ cùng ngày, việc khám xét vẫn đang diễn ra.

Trụ sở CDC tỉnh Nam Định

Vụ án "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Nam Định đã được Cục C03, Bộ Công an ủy quyền cho PC03, Công an tỉnh Nam Định điều tra.



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.