Ngày 27-8, tin từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Trực Ninh, Công an tỉnh Nam Định củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Hựu (SN 1975, ngụ xóm Đoài 1, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh) - là người đã bắt giữ con gái ruột làm "con tin" hôm 26-8.



Hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Nam Định bắt giữ Trần Văn Hựu, giải cứu thành công cô gái (con Hựu) - Ảnh Báo BVPL

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 26-8, lực lượng chức năng nhân được tin báo Trần Văn Hựu đã khóa trái cửa nhốt vợ, con gái và cháu ngoại không cho ra ngoài.

Nhận được tin báo, đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án giải cứu 3 người trên. Sau nhiều giờ thuyết phục, vận động, Trần Văn Hựu đồng ý thả vợ và cháu ngoại nhưng vẫn giữ con gái ở trong nhà và có những lời lẽ thách thức manh động.

"Sự việc xảy ra khoảng 7 giờ, đối tượng có biểu hiện "ngáo đá", Công an tỉnh Nam Định đã huy động khoảng 150 cán bộ xuống hiện trường phối hợp giải cứu"- một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh thông tin.

Mặc dù lực lượng chức năng cố gắng thuyết phục, thế nhưng Hựu vẫn không thả con gái, tiếp tục cố thủ trong nhà.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định (áo trắng) trực tiếp tới hiện trưởng chỉ đạo vây bắt Hựu, giải cứu con tin - Ảnh Báo BVPL

Đến 12 giờ 45 phút, thấy Trần Văn Hựu có sơ hở, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Nam Định đã bất ngờ áp sát, bắt giữ Hựu, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nạn nhân và lực lượng vây bắt. Tại chỗ, công an thu giữ 2 dao nhọn, 1 con dao lam.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Nam Định điều tra, làm rõ.