Ngày 1-9, Công an TP HCM cho biết trong tháng 8-2022, trên địa bàn toàn thành phố xảy ra 343 vụ phạm tội về trật tự xã hội; làm chết 9 người, bị thương 23 người, tài sản thiệt hại khoảng 7,2 tỉ đồng.



Các phòng nghiệp vụ đã khám phá 228/343 vụ, bắt 356 người phạm pháp hình sự. Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá 92 vụ, 312 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 77 vụ, 112 bị can.

Công an phát hiện, xử lý 153 vụ, 46 đối tượng vi phạm về kinh tế, buôn lậu và có dấu hiệu vi phạm về chức vụ; thu giữ tang vật trị giá ước tính 4,1 tỉ đồng; khởi tố 67 vụ án.

Một nhóm "tín dụng đen" bị Công an TP HCM bắt giữ

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện 52 vụ vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm. Công an đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành 45 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng.

Trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ cháy, chết 2 người; xảy ra 18 vụ tai nạn, sự cố cần tổ chức cứu nạn, cứu hộ và lực lượng chức năng đã cứu được 5 người.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông, thống kê cho thấy trên địa bàn thành phố xảy ra 166 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 53 người, bị thương 110 người.

Công an TP HCM tiếp tục thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý mạnh các trường hợp ôtô cơi nới thùng, xe chở hàng quá tải trọng cho phép.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"; tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng; cờ bạc, cá độ quy mô lớn, xuyên quốc gia; tội phạm ma túy…

"Các đơn vị phải phối hợp, siết chặt công tác quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tàng trữ, sản xuất, mua bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ tiếp tục triển khai có hiệu quả cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, duy trì công tác tuần tra kiểm soát các Tổ tuần tra lưu động kết hợp kiểm tra hành chính trật tự an toàn giao thông"- thiếu tướng Lê Hồng Nam chỉ đạo.