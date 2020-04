Ngày 1-4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi giám sát chặt chẽ ông Nguyễn Văn Gương (SN 1963, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) do có hành vi đâm chết bà L.T.M.T (SN 1969, ngụ huyện Củ Chi) trên xe buýt.

Chiếc xe buýt do bà T. làm tiếp viên