Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố đối với các bị can trong vụ Gian lận điểm thi THPT quốc gia xảy ra tại tỉnh Hòa Bình.



Theo đó, bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Quang Vinh (SN 1966, cựu Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hòa Bình); Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, nguyên phó hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình); Diệp Thị Hồng Liên (SN 1974, nguyên phó trưởng Phòng khảo thí; Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981, chuyên viên Phòng Khảo thí); Nguyễn Thị Thu Loan (SN 1979, giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân); Nguyễn Thị Hồng Chung (SN 1980, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền); Bùi Thanh Trà (SN 1980, giáo viên Trường PTTH Lương Sơn); Hồ Chúc (SN 1975, giáo viên Trường THPT Thanh Hà); Khương Ngọc Chất (SN 1975, cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình) cùng các bị can là cán bộ thuộc ngành giáo dục tỉnh Hoà Bình về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, bị can Đỗ Mạnh Tuấn còn bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ", bị can Hồ Chúc (giáo viên Trường THPT Thanh Hà) bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ".

Bị can Nguyễn Khắc Tuấn và Đỗ Mạnh Tuấn - Ảnh: Công an cung cấp

Theo Kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Quang Vinh cùng các bị can nêu trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao chỉ đạo, can thiệp nâng điểm bài thi cho các thí sinh tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 và 2018. Nguyễn Quang Vinh và Đỗ Mạnh Tuấn thống nhất sửa trực tiếp bài thi của thí sinh trước khi quét file ảnh gửi về Bộ GD-ĐT. Vinh có trách nhiệm chuẩn bị chìa khóa phòng chứa, chấm bài thi trắc nghiệm, bố trí niêm phong cửa phòng chấm thi dễ bóc, khó bị phát hiện để Mạnh Tuấn can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho các thí sinh…

Kết luận xác định sau khi Bộ GD-ĐT công bố đáp án môn thi trắc nghiệm trên mạng Internet, Đỗ Mạnh Tuấn đã chuẩn bị bút chì, tẩy, dao rọc giấy in đáp án tập hợp danh sách các thí sinh cần nâng điểm bài thi để mang vào địa điểm tổ chức chấm thi. Vào buổi tối các ngày từ 30-6 đến 3-7-2018, Đỗ Mạnh Tuấn cùng Nguyễn Khắc Tuấn bóc niêm phong; sử dụng chìa khóa do Nguyễn Quang Vinh đưa để mở khoá phòng, thực hiện việc nâng điểm bài thi cho thí sinh.

Sau khi can thiệp nâng điểm bài thi, quá trình chấm thi, Đỗ Mạnh Tuấn phát hiện có một số bài của thí sinh mặc dù đã được sửa chữa, can thiệp nâng điểm trước đó nhưng số điểm nâng chưa đạt yêu cầu. Đỗ Mạnh Tuấn tiếp tục can thiệp, nâng điểm cho các bài thi này, sau đó dùng máy tính quét lại bài thi (bài tập thi), ghi đè lên file ảnh đã quét, đổi ngày, giờ trên hệ thống máy tính và gửi kết quả chấm thi về Bộ GD-ĐT.

Đáng chú ý, kết quả điều tra xác định 20 bài thi của 20 thí sinh được 18 giám khảo nhận mã phách, trực tiếp chấm, nâng điểm và ký hợp thức... Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã yêu cầu Bộ GD-ĐT thành lập Hội đồng và tiến hành chấm, thẩm định các bài thi Ngữ văn có dấu hiệu được can thiệp nâng điểm.

Kết quả điều tra hành vi sai phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ xác định 65 thí sinh được can thiệp nâng điểm bài thi (64 thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2018, 1 thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2017). Các thí sinh này đã sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT.

Theo Kết luận điều tra, khi chấm bài thi, Đỗ Mạnh Tuấn đã sửa chữa, can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho 2 thí sinh. Sau khi có kết quả thi, Đỗ Mạnh Tuấn được Hồ Chúc chuyển "cảm ơn" 300 triệu đồng. Ngoài ra, Đỗ Mạnh Tuấn còn khai nhận được Đào Ngọc Thuật "cảm ơn" số tiền 250 triệu đồng khi nhờ can thiệp nâng điểm bài thi cho 4 thí sinh; Khương Ngọc Chất "cảm ơn" 500 triệu đồng, khi nhờ can thiệp nâng điểm bài thi cho 2 thí sinh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không đủ căn cứ kết luận phạm tội đưa và nhận hối lộ đối với khoản tiền này.