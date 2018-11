Giang hồ hỗn chiến, nổ súng khiến 2 người bị thương: Khởi tố 5 đối tượng

05/11/2018 17:46

Nguyễn Gia Định trúng đạn bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó

Ngày 5-11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 người liên quan đến vụ ẩu đả, nổ súng khiến 2 người bị thương tại một quán nhậu trên đường Lê-Nin, TP Vinh. Theo đó, Hoàng Khắc Hiếu (28 tuổi, trú phường Quang Trung) bị khởi tố về tội "Giết người"; "Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép". Các bị can Phạm Đức Nghĩa (21 tuổi, trú TP Vinh), Lê Trọng Đức (22 tuổi, trú huyện Diễn Châu), Lê Ngọc Anh và Nguyễn Gia Định (cùng 26 tuổi, trú TP Vinh) bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Khẩu súng Hoàng Khắc Hiếu dùng bắn 2 người bị thương

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào tối 20-10, Hiếu đang ngồi ăn uống cùng nhóm bạn tại một quán nhậu trên đường Lê-Nin, TP Vinh thì Nguyễn Gia Định đi vào gây gổ dẫn tới xô xát. Thấy Hiếu bị tấn công, nhóm người cùng bàn lao vào đuổi đánh Định. Trong lúc hỗn chiến, Hiếu đã rút súng bắn bị thương Nguyễn Gia Định và Lê Ngọc Anh

Sau khi bắn người, Hiếu bỏ trốn ra Hà Nội. Biết không thể trốn thoát, Hiếu đã đến Cục Cảnh sát hình sự ở Hà Nội đầu thú. Ngày 26-10, Hiếu được di lý về Nghệ An để phục vụ điều tra.





Tin-ảnh: Hải Vũ-Hưng Lộc