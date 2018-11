Giấu ma túy trong thùng hàng, hộp đèn led rồi gửi bưu điện sang Úc

02/11/2018 17:39

Chiều 2-11, tại TAND TP HCM, phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Úc kết thúc phần tranh luận. HĐXX sơ thẩm quyết định nghị án kéo dài. Bản án sẽ được tuyên vào sáng 8-11.

Trong vụ án này, 5 bị cáo, gồm: Hoàng Cát Triệu (SN 1963), Lưu So Qui (SN 1966, quốc tịch Úc), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1963), Lê Trần Tuấn Khanh (SN 1973), Lưu Bá Nhàn (SN 1982) cùng hầu tòa.

Cơ quan công tố cáo buộc 5 bị cáo tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy". Ngoài ra, Qui và Nhàn còn bị truy tố thêm tội "Mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy".

Các bị cáo tại tòa

Tại tòa, đại diện VKSND TP đề nghị mức án tử hình đối với 5 bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 23-3-2016, cơ quan chức năng phát hiện trong 3 lô hàng gửi từ bưu điện TP HCM đi Úc có cất giấu 12 gói heroin, khối lượng gần 1,4 kg.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra phải tạm đình chỉ do không tìm ra "chủ nhân" lô hàng. Dù vậy, lực lượng phá án tiếp tục theo dõi, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đến tháng 5-2017, công an bắt quả tang Lưu Bá Nhàn và Lê Trần Tuấn Khanh đang giao nhận một bánh hình chữ nhật, nghi là heroin. Nhàn khai mình được Lưu So Qui thuê đi giao heroin cho Khanh. Khanh khai mình làm theo chỉ đạo của Qui, nhận heroin từ Nhàn rồi chuyển đi Úc. Sau khi xong việc, Khanh nhận tiền công 20 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy số heorin hai đối tượng này giao nhận có khối lượng hơn 350g.

Theo lời khai của hai đối tượng bị bắt quả tang, lực lượng chức năng mở rộng điều tra và thu giữ thêm nhiều tang vật, chứng cứ. Từ đó, cơ quan điều tra bắt giữ Hoàng Cát Triệu và Nguyễn Văn Hiếu.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2015-2017, nhóm tội phạm mua bán 9 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 3,1 kg.

Các đối tượng nguỵ trang hàng trong thùng các- tông, hộp đèn led rồi gửi sang Úc bằng đường bưu điện. Qui và Nhàn còn mua thuốc tây, dụng cụ để "chế biến" ma túy.

Trong đường dây, Triệu là người chỉ đạo, tổ chức những bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Di Lâm