Chiều 27-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng Lý Văn Kiên (SN 1986, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) và tang vật cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đắk Lắk để điều tra theo thẩm quyền.



Đối tượng Lý Văn Kiên bị lực lượng CSGT bắt giữ

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, tại Km 1790+700 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 81B2-236.71 đi hướng Đắk Lắk - Đắk Nông vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, nam thanh niên đã phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đã truy đuổi và giữ được đối tượng.

Chiếc xe máy mà Kiên trộm cắp ở Gia Lai

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Lý Văn Kiên, đang đưa xe máy trộm cắp được tại tỉnh Gia Lai cùng 4 điện thoại về tỉnh Bình Phước để tiêu thụ. Cơ quan công an cũng xác định, đối tượng Kiên đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã năm 2018 về hành vi trộm cắp tài sản.